نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلق على وقائع غش جماعي بسوهاج واستبعاد رئيس اللجنة بالثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت أنباء عن رصد وقائع غش جماعي بلجنة عبد الحميد رضوان بمحافظة سوهاج في اليوم الأول بماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

كما تداولت الأنباء عن استبعاد رئيس اللجنة على الوقائع التي تم رصدها من غش جماعي.

من جانبه نفي مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الأنباء المتداولة عن استبعاد رئيس اللجنة.

وأكد المصدر، كل ما تم نشره عن استبعاد رئيس لجنة سوهاج غير صحيح.

وشدد المصدر، أن الوزارة تنفذ اجراءات حازمة ومتابعة دقيقة لمنظومة الامتحانات على مستوى الجمهورية، لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

وانطلقت أمس، مارثون امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب، حيث شهدت لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية انضباطا كاملا لسير العملية الامتحانية.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وشعبتيها الأدبية والعلمية، في الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (772755) طالب/ وطالبة أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى عدد (772634) طالبًا وطالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم ( 1650) امتحاني مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية في (١٦) لجنة، كما أدى عدد ( ٢٩٥) طالب/ طالبة من مدارس المكفوفين، النظامين الجديد والقديم، امتحان مادة التربية الدينية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (نظام جديد) يوم الثلاثاء الموافق 17/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، و(نظام قديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في النظامين الجديد والقديم الامتحان في مادة التربية الوطنية.