احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يونيو 2025 04:33 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إيراني: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران إثر الهجمات الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، من قاعدة تل نوف العسكرية، إن سلاح الجو يسيطر على سماء طهران، متابعا: "نحن في طريقنا للقضاء على التهديدات النووية الإيرانية، ونعمل على قصف أهداف النظام الإيراني وإسقاط صواريخه".

وأضاف نتنياهو لسكان طهران: أخلوا أماكنكم وسنتخذ الإجراءات اللازمة.

أعلنت السُلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، أسفرت عن مقتل 24 إسرائيليًا وإصابة نحو 600 آخرين، في واحدة من أعنف جولات التصعيد العسكري بين الجانبين في السنوات الأخيرة.