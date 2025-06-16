نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتنمية القدرات الرقمية للشباب والعمل على بناء كوادر متخصصة قادرة على الإلتحاق بسوق العمل تقود مسيرة التحول الرقمى الشامل، نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاء لعدد من المجندين بالقوات المسلحة خريجى كليات الهندسة ( تخصص حاسبات ) وكليات الحاسبات والمعلومات للتعريف بمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين، والتى تأتى تنفيذًا للبروتوكول المبرم بين إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى معهد تكنولوجيا المعلومات .



تضمن اللقاء إستعراض لكافة التفاصيل الخاصة بالدورة المُخطط تنفيذها بمعهد نظم المعلومات والتى تستهدف تأهيل المجندين وإكسابهم مهارات تقنية متقدمة من خلال دورة مكثفة فى أحد التخصصات التكنولوجية

التى تعد الأكثر طلبًا بسوق العمل والتى من أبرزها ( الأمن السيبرانى - الذكاء الإصطناعى - تطوير المواقع الإلكترونية – التصميم الجرافيكى – التعلم الإلكترونى - إختبار جودة البرمجيات - نظم المعلومات الجغرافية )

وتحتسب مدة الدورة ضمن فترة تأدية الخدمة العسكرية للمجندين ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة

من معهد تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشهادات الدولية تمكنه من التقدم لفرص عمل واعدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات داخل مصر وخارجها.



تأتى تلك الجهود فى ضوء حرص القوات المسلحة على التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم الشباب المصرى وتأهيله علميًا وتكنولوجيًا وتعظيم الإستفادة من قدراته وإبداعاته لتحقيق الرؤية الإستراتيجية الطموحة للدولة المصرية فى التنمية المستدامة والتى تسهم فى رفعة الوطن وتقدمه وتحقيق الريادة بكافة المجالات.