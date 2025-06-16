نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليًا.. ويؤكد دعم توطين الصناعة وزيادة التصدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، عددًا من سيارات "سيتروين C4X" التي يتم تصنيعها محليًا بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، وذلك خلال اجتماعه مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة مستجدات مشروعات الهيئة وخططها المستقبلية في مجال التصنيع المحلي.

مشروعات متنوعة لتعميق الصناعة المحلية

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على إجمالي أنشطة الهيئة العربية للتصنيع، التي تشمل مختلف القطاعات الصناعية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، ورفع قدراتها التكنولوجية والتصديرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية صناعية متكاملة، من خلال التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، واستغلال الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها الهيئة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق طفرة تصنيعية في البلاد.

تفقد سيارات "سيتروين C4X" بالشراكة مع ستيلانتس

وفي إطار الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات، تفقد الرئيس السيسي عددًا من سيارات طراز "سيتروين C4X"، والتي يتم تصنيعها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية، بنسبة مكون محلي تبلغ 45%.

وأوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن عملية التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأت في أغسطس 2023، وتم الانتهاء من التجهيزات الفنية واللوجستية بنجاح، ليتم إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025.

وأضاف أنه من المستهدف إنتاج نحو 7000 سيارة سنويًا على مدار أربع سنوات، بإجمالي يصل إلى 28 ألف سيارة.

خطة مستقبلية لإنتاج 240 ألف سيارة محليًا

وكشف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خطة جديدة بالتعاون مع مجموعة ستيلانتس، تهدف إلى إنتاج سيارة جديدة بالكامل داخل مصر، على أن يبدأ هذا المشروع في نهاية عام 2026، بإجمالي 240 ألف سيارة يتم تصنيعها حصريًا في مصر دون إنتاجها في أي مصنع تابع للمجموعة عالميًا.

دعم متواصل لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات

في ختام الاجتماع، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الدور المحوري للهيئة العربية للتصنيع في تعزيز التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة معدلات التصدير، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.

كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.