نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تتفقد موقع حادث اصطدام سيارة نقل بالجزيرة الوسطى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، جولة ميدانية لتفقد موقع حادث اصطدام سيارة نقل بالجزيرة الوسطى بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة للوقوف على حجم التلفيات الناتجة عن الحادث ومتابعة الإجراءات المتخذة بالموقع.

اطمأنت نائب المحافظ خلال جولتها من المسؤولين بالمواقع المختلفة على انتظام واستمرار أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف، مؤكدة عدم تأثرها بالحادث، وشددت على مسؤولي الشركة المنفذة بسرعة تنفيذ الإصلاحات اللازمة، مع رفع ناتج الأعمال أولًا بأول، حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة.

وقد وجهت نائب المحافظ رئيس حي الهرم بسرعة رفع مخلفات الحادث، لعودة الحالة المرورية لطبيعتها في أسرع وقت، ورفع أي آثار قد تؤثر على الحركة أو السلامة العامة.

رافق نائب المحافظ في الجولة طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم.

FB_IMG_1750074733853

FB_IMG_1750074735609

FB_IMG_1750074730204

FB_IMG_1750074732100