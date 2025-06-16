نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم بدء التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية والنقل بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن بدء تلقي طلبات التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، وحتى نهاية الشهر الجاري، وفقًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن تقديم التظلمات سيتم بشكل ورقي من خلال الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، وفق جدول زمني معلن داخل كل إدارة تعليمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها المديرية لضمان سير العمل بسلاسة ودقة.

وأضاف عطية، أن المديرية تهدف من خلال هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لمراجعة أوراق الإجابة والتأكد من مطابقة الدرجات المعلنة لما يستحقه الطالب فعليًا، مشيرًا إلى أن الإدارات التعليمية ملتزمة بفحص التظلمات والبت فيها خلال الفترة المحددة، بما يكفل تحقيق العدالة التعليمية والرد على استفسارات الطلاب بشكل واضح وموثوق.

وأكد وكيل الوزارة، أن لجان فحص التظلمات ستباشر عملها فور تلقي الطلبات، على أن يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم في أسرع وقت ممكن، مع إتاحة الاطلاع على ورقة الإجابة في المواد محل التظلم، إذا اقتضى الأمر ذلك. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعكس حرص المديرية على صون حقوق الطلاب وتقديم خدمة تعليمية قائمة على الوضوح والمصداقية.

ودعت مديرية التعليم بالجيزة الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى أي معلومات أو مواعيد غير رسمية يتم تداولها خارج القنوات الرسمية للمديرية أو الإدارات التعليمية، مؤكدة أن جميع التفاصيل الخاصة بإجراءات التظلم يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للمديرية ولوحات الإعلانات في المدارس والإدارات التعليمية.

كما شددت على ضرورة التزام أولياء الأمور بالحضور في الموعد المحدد لتقديم التظلمات، وإحضار المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها صورة من بيان النجاح، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وسداد الرسوم المقررة لكل مادة يتم التظلم عليها.

وفي ختام البيان، أعربت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن أمنياتها بالتوفيق لجميع الطلاب، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم الدعم اللازم خلال فترة التظلمات، بما يضمن إنفاذ معايير الشفافية والعدالة، ويحقق رضا المتعاملين مع المنظومة التعليمية في الجيزة.