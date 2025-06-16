نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدًا وشبورة صباحية.. العظمى بالقاهرة 34 والإسكندرية 28 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع استمرار التأثيرات المناخية المصاحبة لفصل الصيف، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويعتدل الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

شبورة مائية وأمطار خفيفة متوقعة

أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما توقعت الهيئة وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، دون تأثير ملحوظ على الأنشطة اليومية، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يُساعد على تحسين الإحساس بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

أوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، وجاءت على النحو التالي: