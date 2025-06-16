نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع مستجدات مبادرة "الرواد الرقميون" تمهيدًا لإطلاقها في سبتمبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مبادرة "الرواد الرقميون"، المقرر بدء العمل بها رسميًا خلال شهر سبتمبر المقبل.

مبادرة وطنية لتنمية المهارات الرقمية

استعرض الدكتور عمرو طلعت، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي للمبادرة، وما تم من خطوات في سبيل إطلاقها، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ للانتهاء من التجهيزات النهائية، بما يشمل تهيئة البنية التحتية اللازمة للتدريب وتنفيذ البرامج المختلفة.

وأكد الوزير أن المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل الرقمي، محليًا ودوليًا.

الفئة المستهدفة من الشباب وبرامج المبادرة

وأوضح وزير الاتصالات أن المبادرة تستهدف الشباب من سن 18 إلى 32 عامًا، من مختلف التخصصات والخلفيات العلمية، حيث تهدف إلى تطوير مهاراتهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها الحديثة، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية والقيادية واللغوية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المتغير.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تضم عدة برامج تدريبية متنوعة، يمكن للمتدرب اختيار الأنسب منها أثناء التقديم، وتشمل:

برنامج الدبلوم المكثف

برنامج الدبلوم المتخصص

برنامج الماجستير المهني

برنامج ماجستير العلوم

مزايا متعددة للمشاركين

يحصل المتدربون المقبولون في المبادرة على عدد من المزايا المجانية، من بينها:

تدريب ميداني احترافي

إقامة مجانية شاملة طوال فترة التدريب

شهادات معتمدة

فرص المشاركة في فعاليات ومسابقات تكنولوجية، مع جوائز للمتميزين

وتهدف هذه المزايا إلى تحفيز الشباب على الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية، وتحقيق نقلة نوعية في تأهيل الكفاءات المصرية في القطاعات الرقمية.

التركيز على المجالات الرقمية المستقبلية

أكد الدكتور عمرو طلعت أن المبادرة تركز بشكل خاص على المجالات الأكثر طلبًا في السوق، مثل:

الذكاء الاصطناعي

البرمجة وتطوير البرمجيات

الأمن السيبراني

التصميم والفنون الرقمية

كما أوضح أنه يمكن للراغبين في التقديم الالتحاق من خلال الموقع الرسمي للمبادرة عبر الرابط:

