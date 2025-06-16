رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة البحيرة.. فور اعتمادها الرسمي

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية لأوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، وسط استعدادات موسعة للإعلان الرسمي عن النتيجة خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا من قبل الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فور الانتهاء من عمليات الرصد والتجميع والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، تمهيدًا لنشر النتيجة إلكترونيًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025

أعلنت مديرية التعليم أنه سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحافظة، وذلك عقب اعتمادها مباشرة، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس.