نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والإعلامي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العقارية والخبراء المختصين.

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات له علي هامش المؤتمر علي أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يُعد أحد أبرز القطاعات القادرة على دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لما له من تأثير مباشر على العديد من الأنشطة المرتبطة به.

وأضاف النجار أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة، خاصة في المناطق الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن العمراني، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لتجاوز التحديات الحالية ودفع عجلة التنمية العقارية بمعدلات غير مسبوقة.

يذكر ان المؤتمر يُعقد هذا العام تحت شعار: "مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار"، بهدف وضع رؤية موحدة وخارطة طريق مستقبلية تضمن تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، كركيزة رئيسية من ركائز الاقتصاد المصري، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

يشهد المؤتمر انعقاد ثلاث جلسات نقاشية رئيسية، تجمع بين كبار المطورين العقاريين وصناع القرار الحكوميين، لمناقشة أبرز التحديات والفرص في القطاع العقاري المصري

تقام الجلسة الأولى تحت عنوان "المحفزات وتنظيم السوق" والجلسة الثانية تحت عنوان "الفرص الاستثمارية الجديدة وآفاق النمو والابتكار في السوق العقاري" أما الجلسة الثالثة فتقام تحت عنوان "آليات التمويل العقاري وحلول مبتكرة ومستدامة لدعم الصناعة".

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