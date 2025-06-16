وكالة إرنا: مستشار المرشد الإيرانى خضع لبتر ساقه وحالته الصحية مستقرة نسبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يونيو 2025 03:32 مساءً -

أفادت وكالة إرنا، اليوم الاثنين بأن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى، وذلك نتيجة إصابات بالغة تعرّض لها خلال هجوم يوم الجمعة 13 يونيو الذي استهدفه من القوات الاسرائيلية.

وأوضح الفريق الطبي المعالج لشمخاني، أن الحالة الصحية للمسؤول الإيراني باتت "نسبياً مستقرة" منذ يوم أمس، عقب سلسلة من التدخلات العلاجية المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء "إرنا" اليوم الاثنين.

كما أشار الفريق الطبي إلى أن الأطباء تمكنوا من السيطرة على جزء كبير من الإصابات التي لحقت به جراء الانفجار، إلا أن المضاعفات الشديدة التي أصابت أعضاءه الداخلية لا تزال تشكل خطراً على حياته.

وأضاف أن الوضع لا يسمح حتى الآن بإصدار حكم نهائي حول حالته، لكن المسار العلاجي شهد بعض التقدّم خلال الأيام القليلة الماضية.

يأتي هذا التطور في وقت لم تعلن فيه السلطات الإيرانية بشكل رسمي تفاصيل الهجوم الذي استهدف شمخاني، أحد أبرز الشخصيات الأمنية والعسكرية في النظام الإيراني، والذي شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي لسنوات وكان مقرباً من دوائر القرار العليا في طهران ومستشار المرشد الايراني.

7 من القادة البارزين.. و4 من فيلق الحرس

وكان الحرس الثوري الإيراني، أكد أمس الأحد، مقتل 7 من قادته البارزين في القوة الجوفضائية، الذين قتلوا، فجر الجمعة الماضي، خلال الهجوم الإسرائيلي على أحد مواقع القوات الإيرانية.

وأعلن بيان للحرس "مقتل مجموعة من القادة البارزين في القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري رفاق اللواء علي حاجي زاده: وهم محمود باقري، داوود شيخيان، محمد باقر طاهر بور، منصور صفر بور، مسعود طيب، خسرو حسني، وجواد جرسرا".

كما أعلن عن مقتل أربعة من أعضاء فيلق الحرس الثوري في محافظة خراسان الجنوبية في الهجوم الإسرائيلي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "تسنيم". وهم يونس نوفرستي ومرتضى إبراهيمي كارشك ومهدي زيبا وإسماعيل نادي.

والسبت، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، عن مقتل ضابطين كبيرين في الجيش، هما اللواء غلام رضا محرابي واللواء مهدي رباني.

في حين، قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن ضرباته الجوية في إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 20 قائدًا إيرانيًا، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيرانية محمد حسين باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية للحرس أمير علي حاجي زاده، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، إلى جانب 9 من علماء البرنامج النووي الإيراني.