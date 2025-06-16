أخبار مصرية

أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة 2025.. نجاح 87.46% وتكريم 438 طالبًا وطالبة

0 نشر
0 تبليغ

أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة 2025.. نجاح 87.46% وتكريم 438 طالبًا وطالبة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة 2025.. نجاح 87.46% وتكريم 438 طالبًا وطالبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 87.46%. وجاء ذلك خلال بيان صادر عن محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، في إطار إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

438 طالبًا وطالبة في قائمة الأوائل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2025، حيث بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة 438 طالبًا وطالبة، يمثلون مختلف الإدارات التعليمية. 

txt

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025.. إعلانها رسميًا خلال ساعات

txt

عاجل رسميًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالإسكندرية بنسبة نجاح 85.5% والرابط الإلكتروني للاستعلام

وشملت الإدارات التي حققت أعلى نسب نجاح: العجوزة، الهرم، الشيخ زايد، الصف، الدقي، الوراق، شمال الجيزة، العياط، أكتوبر، كرداسة، حدائق أكتوبر، منشأة القناطر، وأطفيح.

عدد المتقدمين والناجحين

أوضح محافظ الجيزة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 205،038 طالبًا وطالبة، حضر منهم فعليًا 203،335 طالبًا، ونجح منهم 177،842، محققين نسبة نجاح مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.

نتائج الصم والمكفوفين والمهنية

اعتمد المحافظ أيضًا نتائج الشهادات الخاصة، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات الطلاب من فئة الصم وضعاف السمع 95.31%، بينما حقق طلاب المكفوفين نسبة نجاح كاملة 100%، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 95.10%.

امتحانات التقييم في الشهادة الإعدادية

يعتمد تقييم طلاب الصف الثالث الإعدادي على امتحانين رئيسيين خلال العام الدراسي، أحدهما في الفصل الدراسي الأول، والآخر في نهاية العام. ويخصص لكل منهما 140 درجة ليكون المجموع الكلي 280 درجة. 

وتعد هذه الدرجات حاسمة في تحديد مصير الطلاب التعليمي، حيث يعتمد عليها تنسيق الالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو الفني.

أهمية نتائج الشهادة الإعدادية للطلاب

تلعب نتيجة الشهادة الإعدادية دورًا محوريًا في مستقبل الطلاب، إذ تؤهلهم للالتحاق بمختلف مسارات التعليم الثانوي، سواء كان التعليم العام أو الفني، فضلًا عن المدارس المميزة مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض.

لوحة شرف أوائل الجيزة 2025

أعلنت مديرية التعليم بالجيزة عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في لوحة شرف تم نشرها بصور رسمية، تضمنت أسماء الطلاب المتفوقين من مختلف الإدارات التعليمية، وسط إشادات واسعة من أولياء الأمور والمعلمين.

878.webp
871.webp
873.webp
877.webp
872.webp
874.webp
876.webp
875.webp
867.webp
868.webp
870.webp
869.webp

 

859.webp
860.webp
861.webp
862.webp
863.webp
866.webp
864.webp
865.webp
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا