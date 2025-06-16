نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة 2025.. نجاح 87.46% وتكريم 438 طالبًا وطالبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 87.46%. وجاء ذلك خلال بيان صادر عن محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، في إطار إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

438 طالبًا وطالبة في قائمة الأوائل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2025، حيث بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة 438 طالبًا وطالبة، يمثلون مختلف الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025.. إعلانها رسميًا خلال ساعات عاجل رسميًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالإسكندرية بنسبة نجاح 85.5% والرابط الإلكتروني للاستعلام

وشملت الإدارات التي حققت أعلى نسب نجاح: العجوزة، الهرم، الشيخ زايد، الصف، الدقي، الوراق، شمال الجيزة، العياط، أكتوبر، كرداسة، حدائق أكتوبر، منشأة القناطر، وأطفيح.

عدد المتقدمين والناجحين

أوضح محافظ الجيزة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 205،038 طالبًا وطالبة، حضر منهم فعليًا 203،335 طالبًا، ونجح منهم 177،842، محققين نسبة نجاح مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.

نتائج الصم والمكفوفين والمهنية

اعتمد المحافظ أيضًا نتائج الشهادات الخاصة، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات الطلاب من فئة الصم وضعاف السمع 95.31%، بينما حقق طلاب المكفوفين نسبة نجاح كاملة 100%، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 95.10%.

امتحانات التقييم في الشهادة الإعدادية

يعتمد تقييم طلاب الصف الثالث الإعدادي على امتحانين رئيسيين خلال العام الدراسي، أحدهما في الفصل الدراسي الأول، والآخر في نهاية العام. ويخصص لكل منهما 140 درجة ليكون المجموع الكلي 280 درجة.

وتعد هذه الدرجات حاسمة في تحديد مصير الطلاب التعليمي، حيث يعتمد عليها تنسيق الالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو الفني.

أهمية نتائج الشهادة الإعدادية للطلاب

تلعب نتيجة الشهادة الإعدادية دورًا محوريًا في مستقبل الطلاب، إذ تؤهلهم للالتحاق بمختلف مسارات التعليم الثانوي، سواء كان التعليم العام أو الفني، فضلًا عن المدارس المميزة مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض.

لوحة شرف أوائل الجيزة 2025

أعلنت مديرية التعليم بالجيزة عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في لوحة شرف تم نشرها بصور رسمية، تضمنت أسماء الطلاب المتفوقين من مختلف الإدارات التعليمية، وسط إشادات واسعة من أولياء الأمور والمعلمين.