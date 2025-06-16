نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات.. شراكات مرتقبة لتعزيز الاستثمار والتحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم الإثنين، لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الترويج والطروحات.

مدبولي: الدولة حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاع واعد

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء من خلال بناء شراكات استراتيجية أو طرح نسب من الأصول للاستثمار، مشددًا على أهمية القطاع في دعم نمو الاقتصاد المصري وتطوير الخدمات الرقمية.

عمرو طلعت: مشروعات واعدة جاهزة للشراكة.. والأولوية للألياف الضوئية وأبراج المحمول ومراكز البيانات

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتائج الاجتماعات التنسيقية مع اللجنة المسؤولة عن ملف الطروحات في مجلس الوزراء، إلى جانب اللقاءات التي تمت مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاع.

وأشار الوزير إلى وجود عدد من المجالات الواعدة المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، على رأسها:

التوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية لتعزيز البنية التحتية الرقمية.

طرح أبراج المحمول لتحسين جودة الاتصالات وتغطية الشبكات.

تطوير مراكز البيانات لدعم الاقتصاد الرقمي وخدمات الحوسبة السحابية.

تعزيز الابتكار والتحول الرقمي على رأس أولويات المرحلة

أكد طلعت أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في جذب استثمارات محلية ودولية، بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية 2030.

ختام الاجتماع: تكليفات بتسريع وتيرة التنفيذ وتوفير مناخ استثماري جاذب

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتكثيف العمل بين الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات الطروحات، وتوفير حوافز وضمانات استثمارية تشجع القطاع الخاص على ضخ استثماراته في قطاع الاتصالات الحيوي، الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.