نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتقديم الدعم اللازم..تضامن الجيزة تبدأ إجراءات لحصر ضحايا إنهيار مدخنة مصنع بالصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، خلال بيان لها، أنها تتابع عن كثب تداعيات حادث سقوط مدخنة بأحد مصانع الطوب بمدينة الصف في محافظة الجيزة.

وأوضحت مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة،أنه تم على الفور الدفع بلجنة الإغاثة المحلية بالتنسيق مع مجلس مدينة الصف ومديرية الصحة بالجيزة، وذلك لحصر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، بما في ذلك استيفاء المستندات المطلوبة لصرف المساعدات الإغاثية، وفقا للضوابط واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

كما تقدمت مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

شهدت قرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف حادثا مؤلما عقب انهيار مدخنة مصنع على عدد من العمال ما أسفر عن مصرع 4 منهم وإصابة 4 آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا بانهيار مدخنة مصنع طوب طفلي بقرية عرب أبو ساعد في مدينة الصف جنوب المحافظة، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أنه أثناء راحة عدد من العمال امام مصنع الطوب الطفلس انهارت عليهم مدخنة من مبنى المصنع لتدفنهم أسفل الأنقاض.