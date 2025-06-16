الأمم المتحدة تخفض المساعدات الإنسانية بشكل قاس بسبب نقص التمويل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يونيو 2025 01:32 مساءً -

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، مراجعة جذرية لخطتها للمساعدات الإنسانية العالمية لهذا العام، بسبب "أسوأ تخفيضات مالية على الإطلاق تضرب القطاع الإنسانى".

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)- في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)- أنه يتعين تخصيص 29 مليار دولار لإنقاذ 114 مليون شخص، وذلك مقارنة بـ 44 مليار دولار طلبتها الأمم المتحدة سابقًا لعام 2025.

وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "لقد اضطررنا إلى اتخاذ قرار مصيري بشأن بقاء البشرية"، مضيفًا "الحسابات صادمة، والعواقب مفجعة. لن يحصل الكثير من الناس على المساعدة التي يحتاجونها، لكننا سننقذ أكبر عدد ممكن من الأرواح بالموارد المتاحة لنا".

ووفقًا لـ (أوتشا)، لم تتمكن الأمم المتحدة من جمع سوى 5.6 مليار دولار من بين مبلغ إجمالي طلبته المنظمة قدره 44 مليار دولار، أي ما يعادل 13% من الإجمالي، رغم الوصول إلى منتصف العام وتضاعف الأزمات الإنسانية في السودان وغزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار على وجه الخصوص.