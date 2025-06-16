موعد مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس فى كأس العالم للأندية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يونيو 2025 01:32 مساءً - يبدأ فريق تشيلسي الإنجليزي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 ، عندما يواجه لوس أنجلوس إف سي الأمريكي فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب" مرسيدس بنز"، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة على الأراضي الأمريكية، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 32 ناديًا للمرة الأولى.

موعد مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس

مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس في بطولة كأس العالم للأندية 2025 تقام فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتُعد من أبرز مواجهات البطولة في بدايتها، حيث تجمع بين أحد أقطاب الكرة الأوروبية ونادٍ طموح يمثل الدوري الأمريكي.

ويستهدف تشيلسي ، الذي يمتلك تاريخًا حافلًا في المسابقات القارية والعالمية، تحقيق بداية قوية تؤكد طموحاته في المنافسة على اللقب، بينما يتطلع لوس أنجلوس لاستغلال عامل الأرض والجمهور لإحداث المفاجأة أمام العملاق اللندني.

ويعد النجم الإنجليزي كول بالمر أبرز لاعبي تشليسي ، وتصل قيمته التسويقية إلى 130 مليون يورو، وخلال مسيرته الاحترافية توج بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز "3 مرات" مع مانشستر سيتي، وكأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا مع منتخب إنجلترا.

تشيلسي ضد لوس أنجلوس

يتواجد فى المجموعة الرابعة إلى جانب تشيلسي ولوس أنجلوس كلًا من فلامنجو البرازيلي، أحد أنجح الأندية في أمريكا الجنوبية، والترجي التونسي ممثلا عن قارة أفريقيا.

كان فريق لوس أنجلوس قد فاز على نظيره كلوب أمريكا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة الاقصائية المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية والتي جمعت بين الفريقين بعد استبعاد فريق ليون المكسيكي.



تقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث تم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، على أن يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.