الأهلي يجهز زيزو لخلافة إمام عاشور فى مواجهة بالميراس بمونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يونيو 2025 01:32 مساءً - يحرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، على تجهيز أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق للمشاركة فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية، بعدما تأكد غياب إمام عاشور لاعب الفريق عن باقى مباريات البطولة بعد إجرائه جراحة كسر فى عظمة الترقوة.

وحرص الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة سريعة مع لاعبه أحمد مصطفى زيزو لشرح أسباب قراره المفاجئ باستبداله فى مباراة إنتر ميامى الأمريكى، التى انتهت بالتعادل السلبى.

وأكد المدرب الإسبانى لـ زيزو أن قرار الاستبدال لا يتعلق بمردوده خلال المباراة، مشدداً على أنه قدم مباراة كبيرة، ولكنه كان يسعى لتغيير تكتيكى بسبب الضغط الهجومى لبطل أمريكا فى الشوط الثانى.

وقرر ريبيرو استبدال زيزو فى الشوط الثاني، بعدما كان قد دفع به بديلا، إثر إصابة إمام عاشور في الشوط الأول. وغادر اللاعب المباراة، وعلامات الضيق على وجهه من التغيير، خاصة بعد الأداء الهجومي الجيد الذي قدّمه خلال المباراة، وصناعته لعدة فرص، أبرزها صناعة ركلة الجزاء التى أهدرها تريزيجيه، بجانب الركنية التي كاد أشرف داري أن يسجل منها هدفاً برأسية محققة.

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة، وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.