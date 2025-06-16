نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. تعرف على حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، يصاحبه طقس مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس نهارًا وليلًا: تراجع في الحرارة مع أجواء معتدلة صباحًا

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يبقى شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



أما في الليل والصباح الباكر، فيسود طقس معتدل الحرارة، ما يمنح بعض الانفراجة من الأجواء الحارة خلال فترات النهار.

نشاط للرياح على معظم المناطق.. والرمال والأتربة حاضرة

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 يونيو:

القاهرة الكبرى:

العظمى 34 درجة – الصغرى 22 درجة

الإسكندرية:

العظمى 27 درجة – الصغرى 20 درجة

مرسى مطروح:

العظمى 26 درجة – الصغرى 20 درجة

سوهاج:

العظمى 37 درجة – الصغرى 25 درجة

قنا:

العظمى 40 درجة – الصغرى 27 درجة

أسوان:

العظمى 40 درجة – الصغرى 25 درجة

تنبيهات للمواطنين

نصحت الهيئة المواطنين، لا سيما في مناطق جنوب البلاد، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وشرب السوائل بانتظام، إلى جانب توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي قد تشهد أتربة ورياح نشطة قد تؤثر على الرؤية الأفقية.

توقعات الأيام القادمة

من المتوقع استمرار درجات الحرارة ضمن المعدلات الصيفية خلال هذا الأسبوع، مع استقرار نسبي في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، عدا جنوب البلاد وسيناء التي قد تتعرض لمزيد من الرياح المثيرة للأتربة.