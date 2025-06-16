نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد أهمية الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة مستجدات أنشطة ومشروعات الهيئة في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مُجمل ما تنفذه الهيئة من مشروعات صناعية عبر شركاتها ومصانعها، في إطار السعي لتوطين الصناعة وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية في عدد من المجالات الحيوية.

استراتيجية شاملة لتوطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية

واستعرض اللواء مختار عبد اللطيف خلال اللقاء خطة الهيئة الاستراتيجية، التي ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، وتطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية، من خلال تحديث البنية الصناعية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يعكس الإمكانات الصناعية المتقدمة التي تمتلكها الهيئة.

الرئيس السيسي: توطين الصناعة وتوسيع الصادرات ضروريان لتعزيز الاقتصاد

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بزيادة نسب المكون المحلي وتوطين الصناعة، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة الجهود التي تُسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتوفير فرص العمل من خلال توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي المحلي.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كدعامة للاستراتيجية الصناعية

وفي ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي وجّه بمواصلة التعاون الفعال بين الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، في إطار دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.