نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يطّلع على مشروعات الهيئة العربية للتصنيع ويؤكد دعم الدولة لتوطين الصناعة وزيادة التصدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لاستعراض الأنشطة والمشروعات الحالية التي تنفذها المصانع والشركات التابعة للهيئة في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطّلع خلال اللقاء على مُجمل الإنجازات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع، ضمن إطار خطتها الشاملة لتعزيز دور الصناعة الوطنية والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد المصري.

استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات

وفي سياق استعراض الجهود المبذولة، أكد اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تعمل وفق استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع الكفاءة الفنية والتكنولوجية لمنشآتها الصناعية، بما يتماشى مع توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج الوطني.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على استغلال الإمكانات الصناعية المتقدمة التي تمتلكها الهيئة، من خلال إقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة تساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

توجيهات رئاسية بدعم التصنيع المحلي والتكامل مع القطاع الخاص

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مسار التنمية الصناعية في مصر، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون مع القطاع الخاص، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تدفق العملة الأجنبية من خلال التصدير.

الهيئة تواصل دعم رؤية مصر 2030 الصناعية

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم الدولة لاستراتيجية "مصر 2030" الهادفة إلى تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة، تعتمد على التوطين التكنولوجي وتعزيز الشراكات الإنتاجية بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على رفع كفاءة المصانع التابعة للهيئة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما يُسهم في تحقيق طفرة حقيقية في قطاع التصنيع المحلي خلال السنوات المقبلة.