نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنّعة محليًا بنسبة 45% مكون مصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عددًا من سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تم تصنيعها محليًا داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، في خطوة تعكس التقدم في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، وذلك لاستعراض مستجدات مشروعات الهيئة وخططها المستقبلية، وخاصة في مجال الصناعات التكنولوجية والنقل.

الهيئة العربية للتصنيع: إنتاج محلي وفق رؤية استراتيجية لتعميق الصناعة

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء مختار عبد اللطيف الجهود الجارية لتعزيز القدرات التصنيعية لمصانع الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة التصدير، ورفع الكفاءة الفنية والتكنولوجية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانيات الصناعية المتطورة للهيئة.

الرئيس السيسي يشيد بدور الهيئة ويؤكد أهمية توطين الصناعة وتعزيز التصدير

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لدور الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ما يتعلق بزيادة نسب المكون المحلي في الصناعة، وتوطين التكنولوجيا، وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما شدد على أهمية التوسع في الإنتاج المحلي ودعم التصدير كأولوية استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية.

شراكة مع "ستيلانتس" و"الشركة العربية الأمريكية للسيارات" لإنتاج C4X محليًا

وفي إطار التعاون مع كبرى الشركات العالمية، أوضح رئيس الهيئة أن إنتاج سيارة "سيتروين C4X" يتم بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية، حيث بدأ التخطيط للمشروع في أغسطس 2023، وتم استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية بنجاح، وصولًا إلى إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025.

ومن المقرر إنتاج نحو 7000 سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، بإجمالي 28 ألف سيارة، في إطار خطة الإنتاج المستهدفة لهذا الطراز.

خطة مستقبلية لإنتاج سيارة جديدة حصريًا داخل مصانع الهيئة

كما كشف اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة بصدد الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ خط الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع دون إنتاجها في أي مصنع آخر تابع للمجموعة على مستوى العالم، في خطوة تؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الصناعة الوطنية في مصر.

الرئيس يوجه بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة توسيع التعاون مع شركات القطاع الخاص، على المستويين المحلي والدولي، في إطار دعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم صادرات المنتجات المصنعة محليًا، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.