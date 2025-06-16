نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في إطار متابعة جهود الدولة لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دعمًا للاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مجمل أنشطة الهيئة العربية للتصنيع، والمشروعات الجارية في مصانعها وشركاتها المختلفة، لا سيما في مجالات التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التكنولوجية والإنتاجية.

الهيئة العربية للتصنيع تُركز على توطين الصناعة وزيادة التصدير

وفي هذا السياق، استعرض اللواء مختار عبد اللطيف الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، والتي تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية ورفع معدلات التصدير، مشددًا على سعي الهيئة نحو تطوير قدراتها الصناعية والتكنولوجية، واستغلال إمكاناتها الكبيرة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات مشتركة تخدم الأهداف الوطنية.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد نهجًا متكاملًا في التعاون الصناعي، بما يُعزز من فرص النمو والتنافسية في السوق المحلية والدولية، ويُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير العملة الأجنبية من خلال تنمية الصادرات.

الرئيس السيسي: دعم التصنيع المحلي أولوية وطنية

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

كما شدد على ضرورة زيادة مساهمة الهيئة في إنتاج السلع الاستراتيجية، خاصة في قطاع السيارات، لما لذلك من أثر مباشر في خفض فاتورة الاستيراد وتدعيم الاقتصاد المصري.

واطلع الرئيس على خطط التعاون بين الهيئة وعدد من الشركات العالمية، وعلى رأسها الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، مثمنًا الجهود المبذولة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم أهداف الدولة.

إنتاج محلي لسيارات "سيتروين C4X" بنسبة 45% مكون مصري

وفي إطار متابعته الميدانية، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي نماذج من سيارات "سيتروين C4X" التي تم تصنيعها محليًا داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.

وأوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن العمل على إنتاج هذا الطراز بدأ منذ أغسطس 2023، حيث تم تجهيز البنية الفنية واللوجستية، إلى أن تم إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025.

وأشار إلى أن المصنع يخطط لإنتاج نحو 7000 سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 28 ألف سيارة.

كما كشف خطة مستقبلية لإنتاج طراز جديد من السيارات بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026، بإجمالي 240 ألف سيارة، تُصنع حصريًا في مصر دون تصنيعها في مصانع أخرى تابعة للمجموعة عالميًا.

توجيهات رئاسية بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات.

كما شدد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، وتعظيم فرص التصدير من المنتجات المصرية، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.