نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي: للطلاب.. إجراءات علمية تعزز أداء الدماغ وتساعد على التفوق في الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعد الدماغ هو الأداة الأهم التي يعتمد عليها الطلاب لتحقيق النجاح والتفوق، وكلما زادت العناية به، زادت فرص تحقيق أداء متميز خلال فترات المذاكرة والامتحانات.



الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، يقدم مجموعة من النصائح المبنية على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ ونتائج الأبحاث الحديثة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الدماغ وتحقيق أفضل أداء أكاديمي.

أهم الإرشادات:

نشّط دورتك الدموية: الدماغ يحتاج إلى تدفق منتظم للدم المحمل بالأكسجين والجلوكوز، لذا احرص على شرب كميات كافية من المياه، وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة خلال فترة الامتحانات.

تجنب المذاكرة في حالات الإرهاق: الدماغ يضع أولوية لحماية الجسم، لذا لا تذاكر وأنت تشعر بالجوع أو العطش أو الصداع أو التعب. كما يجب التخلص من القلق أو تسارع ضربات القلب قبل البدء في الدراسة.

استخدم تقنية "التكرار المتباعد": الدماغ يحتاج إلى وقت لمعالجة المعلومات، لذا قسم وقت المذاكرة إلى فترات منتظمة تتخللها فترات راحة، مما يساعد على ترسيخ المعلومات.

نم جيدًا: النوم العميق لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميًا ضروري لاستعادة نشاط الدماغ وقدرته على التركيز والاستيعاب.

ثبت مواعيدك: حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ ومذاكرة منتظمة، فالدماغ يتفاعل بإيجابية مع الروتين الثابت.

استدعِ المشاعر الإيجابية: مشاعر السعادة والتفاؤل والطموح تنشط الدماغ، فابتعد عن كل ما يثير القلق، وابدأ مذاكرتك بحالة نفسية جيدة.

استخدم العطور المنعشة: بعض الروائح، خصوصًا رائحة الليمون، تعزز انتباه الدماغ. فقط تأكد من عدم وجود حساسية لديك قبل استخدامها في مكان المذاكرة.

هيئ بيئة مناسبة للمذاكرة: المكان النظيف والهادئ والخالي من المشتتات يريح الدماغ ويمنحه تركيزًا أعلى.

حفّز نفسك باستمرار: الثقة بالنفس والتحفيز الذاتي والتشجيع من الآخرين يدفع الدماغ للعمل بكفاءة أكبر. اكتب عبارات مشجعة في مكان واضح تراه باستمرار.

تفاعل مع الآخرين: الدماغ كائن اجتماعي، لذا لا تتردد في التعاون مع زملائك، وناقش معلميك لترسيخ المعلومة.

اعتمد على الصور والألوان: الدماغ يعشق الخرائط الذهنية، والرسوم التوضيحية، والألوان، فاستخدمها بفعالية أثناء المذاكرة.

اربط المعلومات بالمعنى: الفهم أولًا هو مفتاح الحفظ الجيد، لأن الدماغ يتعلم بشكل أفضل عندما يدرك معنى ما يتعلمه.

وفي ختام نصائحه، يؤكد الدكتور عاصم حجازي أن "الدماغ يمتلك قدرات مذهلة، ويكفي فقط أن نحسن إدارة هذه القدرات وتوجيهها بالشكل الأمثل، لنحقق أعلى درجات النجاح والتفوق".