نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: ترخيص شركة "رحلة رايدز" للعمل في مجال النقل الذكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع عقد ترخيص شركة "رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري" للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وممثلي الشركة.

وقّع العقد كل من المهندس ضياء الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز، والسيد محمد نشأت، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنيفيتور" وممثل المساهمين.

وأكد الوزير أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار جهود الدولة لتشجيع وتعزيز دور الشركات المصرية في قطاع النقل الذكي، من خلال تقديم حلول تنقل آمنة، سهلة، وبأسعار تنافسية، تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على التكنولوجيا والاستدامة.

كما يعكس هذا التوجه دعم الدولة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى من خلال وسائل نقل حديثة وآمنة.

وخلال مراسم التوقيع، تم استعراض الخطة التشغيلية للشركة، والتي تبدأ بتشغيل تجريبي لمدة ثلاثة أشهر في محافظتي الإسكندرية والساحل الشمالي، على أن تمتد خدماتها لاحقًا لتشمل القاهرة ومدن الدلتا والصعيد والمناطق السياحية خلال 18 شهرًا من بدء التشغيل التجريبي.

ومن المقرر أن تضخ الشركة استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام الأول، مستهدفة الوصول إلى 425 ألف مستخدم نشط خلال عامين، وتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للسائقين بنهاية العام الثاني من التشغيل.

كما يبلغ عدد السيارات المسجلة لدى الشركة حاليًا 600 مركبة جاهزة للعمل بالإسكندرية والساحل الشمالي، فيما تستهدف الشركة الوصول بأسطولها إلى 100 ألف سيارة تعمل ضمن المنظومة خلال ثلاث سنوات في مختلف محافظات الجمهورية.

وستقدم "رحلة رايدز" تجربة تنقل ذكية وآمنة، من خلال تطبيق "ARRW" المتاح على منصتي "جوجل بلاي" و"آب ستور"، والذي يتضمن نظامًا رقميًا متكاملًا يتيح للركاب طلب السيارات وتتبع الرحلات والدفع الإلكتروني.

كما يوفّر تطبيقًا مخصصًا للسائقين لضمان الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم، إلى جانب منصة إشراف ذكية لمراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة.

جدير بالذكر أن "رحلة رايدز" هي شركة مساهمة مصرية، يضم هيكلها مجموعة من الشركات والمستثمرين المحليين، وهم: شركة IFFM للاستثمار التجاري، وشركة Pie لاستشارات الشركات، وشركة B. Innovator، إلى جانب مكتب الأستاذ الدكتور مصطفى محمود عيسى.