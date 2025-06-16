مصدر أمني إسرائيلي: جيش الاحتلال سينفذ غارات على طهران على غرار ما فعله في بيروت

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يونيو 2025 11:25 صباحاً - قال مصدر أمني إسرائيلي إن الجيش سينفذ غارات على طهران على غرار ما فعله في بيروت، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات سوف تصدر خلال الساعات المقبلة لإخلاء مناطق سكنية في طهران، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للقوة الجو-فضائية التابعة للحرس، قبل لحظات، جاءت هذه الموجة أقوى وأشدّ من سابقاتها.

وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن الهجمات الصاروخية استهدفت منظومات القيادة والسيطرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، باستخدام أساليب حديثة والاستفادة من قدرات استخبارية وتجهيزية متطورة، وأسفر عن حدوث خلل في منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات للاحتلال، لدرجة أن منظوماته الدفاعية استهدفت بعضها البعض.