السفارة الأمريكية فى العراق تحذر رعاياها من أعمال عنف محتملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يونيو 2025 10:29 صباحاً -

أصدرت السفارة الأمريكية فى بغداد، تنبيهاً أمنياً، محذرةً من تزايد احتمال وقوع أعمال عنف أو هجمات ضد الأمريكيين فى العراق.

وجاء فى التنبيه الأمني، حسبما أوردت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية: "تدرك السفارة الأمريكية فى بغداد تزايد احتمال وقوع أعمال عنف أو هجمات مستوحاة من منظمات أجنبية ضد الشركات الأمريكية والأماكن التى يرتادها المواطنون الأمريكيون".

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على تجنب الأماكن التى يرتادها الأجانب وأى تجمعات أو حشود كبيرة.

وتُبقى وزارة الخارجية الأمريكية على تحذير سفر من المستوى الرابع بشأن العراق، ما يعنى أنه لا ينبغى على الأمريكيين السفر إلى العراق لأى سبب من الأسباب.