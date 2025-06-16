إذاعة جيش الاحتلال: 19 قتيلا في إسرائيل منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يونيو 2025 10:29 صباحاً - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن سقوط 19 قتيلا في إسرائيل منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للقوة الجو-فضائية التابعة للحرس، قبل لحظات، جاءت هذه الموجة أقوى وأشدّ من سابقاتها.

وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن الهجمات الصاروخية استهدفت منظومات القيادة والسيطرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، باستخدام أساليب حديثة والاستفادة من قدرات استخبارية وتجهيزية متطورة، وأسفر عن حدوث خلل في منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات للاحتلال، لدرجة أن منظوماته الدفاعية استهدفت بعضها البعض.