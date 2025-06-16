الأرصاد: تحسن نسبى فى حالة الطقس وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة حتى الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يونيو 2025 10:29 صباحاً - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة منذ أمس ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما زاد من الإحساس بحرارة الطقس، لكن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ساهم في تراجع القيم الحرارية وظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، وهو ما أدى إلى شعور بانخفاض درجات الحرارة وانخفاض نسب الرطوبة.

وأضافت: "إحنا بنتحول من الأجواء اللي كانت شديدة الحرارة فترة النهار، إلى أجواء حارة في معظم المحافظات الداخلية مثل محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أجواؤها بتكون مائلة للحرارة خلال النهار.. حتى كمان محافظات الصعيد حصل فيها انخفاض طفيف في درجات الحرارة، رغم إن الأجواء لسه شديدة الحرارة نهارًا".

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر حتى يوم الأربعاء، مضيفة: "تدريجيًا مع نهايات الأسبوع ترجع تاني قيم درجات الحرارة ترتفع ونحس بنسب الرطوبة".

وقدمت عدة نصائح للمواطنين، قائلة: "فترات الظهيرة حتى لو درجات الحرارة حول المعدلات أنا بحس بالحر، قدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 11:00 الظهر إلى الساعة 4 أو 5 العصر.. ولو هنخرج في الوقت ده يكون معانا غطاء للرأس يحمينا من الشمس، سواء شمسية أو كاب، وكمان عدم الوقوف تحت الشمس لفترات طويلة، ومهم جدًا تناول كميات كبيرة من السوائل".