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مصرع وإصابة 8 عمال في انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع وإصابة 8 عمال في انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي 3 عمال مصرعهم، وإصابة 5 آخرين نتيجة إنهيار وسقوط مدخنة مصنع للطوب الطفلي بمنطقة عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وما زال البحث مستمر عن ضحايا تحت الأنقاض.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بمصرع 3 عمال وإصابة 5 آخرين نتيجة انهيار مدخنة مصنع طوب بمنطقة عرب أبو ساعد جنوب الصف.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية في الجيزة مصحوبة بـ سيارات الإسعاف وتبين مصرع 3 عمال وإصابة 5 آخرين جراء انهيار مدخنة مصنع طوب في الصف.

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في الجيزة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج، كما تحرر المحضر اللازم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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