نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتشف برنامج فارم دي للصيدلة الإكلينيكية بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في عصر يتطلب فيه تطوير الرعاية الصحية تكاملًا بين العلوم الصيدلية والطب، يأتي برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة حلوان ليقدم تجربة تعليمية متميزة ترتكز على المعايير الدولية وتدمج بين النظرية والتطبيق، ليعدّ طلابه ليكونوا شركاء فاعلين في فرق الرعاية الصحية، مقدمين رعاية دوائية متخصصة تلبي احتياجات المرضى.

تم إعداد البرنامج وفق أحدث المعايير الدولية في التعليم الصيدلي، مع التركيز على الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، حيث يشغل محتوى البرنامج أكثر من أربعة فصول دراسية مخصصة لفهم الأمراض المختلفة والمعلومات الدوائية، مع توفير المعرفة التطبيقية الضرورية للتعامل مع هذه الحالات.

يشتمل البرنامج على تدريب عملي مكثف داخل المستشفيات، ووحدات الصيدلة الإكلينيكية، وحدات التغذية العلاجية، ومراكز معلومات الدواء، مما يمنح الطلاب فرصة لاكتساب خبرات مباشرة ترفع من جاهزيتهم المهنية. كما يكتسب الطلاب مهارات التواصل والتعاون مع مختلف التخصصات الطبية، ما يعزز من كفاءتهم في فرق الرعاية الصحية المتعددة التخصصات.

ويتضمن البرنامج فترة تدريب إلزامية تمتد لتسعة أشهر في السنة السادسة، تُنفذ في مستشفيات كبرى، شركات التأمين الصحي، وشركات الأدوية، ليكون الخريج متمكنًا عمليًا ونظريًا، وقادرًا على مواجهة تحديات سوق العمل المتطور في مجال الصيدلة الإكلينيكية.

هذا البرنامج يمثل خيارًا مثاليًا للراغبين في التخصص في مجال الصيدلة الإكلينيكية، ويؤهلهم ليكونوا قادة في تقديم الرعاية الصحية الدوائية على أعلى مستوى.