نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات.. اكتشف برنامج فن الموسيقى بكلية التربية الموسيقية حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إذا كنت من عشاق الموسيقى، وتمتلك الشغف والموهبة والرغبة في التميز، فإن برنامج فن الموسيقى (Music Art) بكلية التربية الموسيقية يالزمالك – جامعة حلوان، هو اختيارك المثالي للانطلاق نحو مستقبل إبداعي احترافيم.

يمنح البرنامج درجة البكالوريوس في واحد من التخصصات النادرة والفريدة التي تُدرس وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية، مثل: شعبة التأليف والتوزيع والقيادة، وشعبة الأداء التي تشمل العزف على الآلات العالمية والعربية، والغناء الكلاسيكي والعربي، بالإضافة إلى الجيتار الكلاسيكي والساكس فون والدرامز، إلى جانب شعبة موسيقى الجاز، والهندسة الصوتية، والموسيقى المعاصرة، وشعبة التربية الموسيقية.

يتيح البرنامج للدارسين تدريبًا عمليًا متكاملًا من خلال ورش عمل وعروض موسيقية حية ومشروع تخرج يترجم ما تعلمه الطالب إلى واقع ملموس، بما يعزز من مهاراته ويصقل موهبته.

كما يفتح آفاقًا واسعة للعمل بعد التخرج، سواء كمؤلف موسيقي أو عازف محترف أو قائد أوركسترا أو مدرب فرق موسيقية، وحتى في مجالات الهندسة الصوتية الحديثة، وهي تخصصات لا تُدرّس إلا في كبرى الجامعات الأوروبية والأمريكية.

ويمتاز البرنامج بقدرته على الدمج بين الأداء العملي الراقي والفهم الأكاديمي المتخصص، وهو ما يخلق خريجًا قادرًا على مواكبة متطلبات سوق العمل الموسيقي محليًا ودوليًا.

كما يسعى إلى تطوير الأداء المؤسسي للكلية وتعزيز مكانتها التنافسية، عبر بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المتخصصة في الموسيقى والتربية الموسيقية داخل مصر وخارجها.