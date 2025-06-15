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وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 1/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 2/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 3/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 4/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 5/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 6/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 7/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 8/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 9/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 10/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 11/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 12/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 13/14
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة 14/14

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أحمد جودة - القاهرة -  استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفدًا من قيادات اتحاد "بشبابها"، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.


تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والاتحاد، ودعم المبادرات الشبابية الهادفة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية لدى النشء، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المجتمعية.


واستعرض وفد الاتحاد عددًا من المبادرات والمشروعات، إضافة إلى مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تتماشى مع تطلعات الجيل الجديد، التي لاقت ترحيبًا من السيد الوزير، ووضعها قيد الدراسة في يومين، وعقد اجتماع آخر قريبًا لمتابعتها.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا اللقاء يمثل نموذجًا حيًّا للتعاون المجتمعي البنّاء، ويعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ومستنير، قادر على تحمّل المسؤولية بروح وطنية ووعي ديني رشيد.


وعبر وفد "اتحاد بشبابها" عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في ترسيخ الخطاب الديني المستنير، مؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ المبادرات المطروحة بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في تحقيق التنمية الشاملة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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