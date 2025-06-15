نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع السفارة الأمريكية.. التعليم تعلن فتح باب التسجيل في برامج تدريبية لمعلمي اللغة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين عن بدء تنفيذ برامج تدريبية جديدة تستهدف معلمي اللغة الإنجليزية بمختلف المحافظات، وذلك خلال شهر أغسطس 2025، بهدف تعزيز مهاراتهم الاحترافية في تدريس اللغة في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والمركز الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز ينظم دورتين تدريبيتين خلال الشهر، وتستهدف كل دورة تدريب عددًا من المعلمين من مختلف الخبرات (مبتدئين من 0 - 5 سنوات، وأصحاب الخبرات من 10 سنوات فأكثر). ومن المقرر عقد التدريب وجهًا لوجه بمحافظات القاهرة الكبرى، مع توفير إقامة وإعاشة كاملة للمشاركين خلال فترة التدريب.

وأكدت الوزارة أن المركز الإقليمي للغة الإنجليزية سيتولى تغطية تكلفة التدريب بالكامل، بينما لا تتحمل الوزارة أي أعباء مالية في هذا الشأن، موضحة أن التسجيل يتم وفقًا للخبرات على النحو التالي:

*د المعلمون المبتدئون (من 0 - 5 سنوات خبرة): عبر الرابط التالي:

[https://forms.gle/SNxFTeFJ6apaHyiT8](https://forms.gle/SNxFTeFJ6apaHyiT8)

المعلمون ذوو الخبرة (من 10 سنوات فأكثر): عبر الرابط التالي:

[https://forms.gle/jy6qwWi9ZRYU2xziX6](https://forms.gle/jy6qwWi9ZRYU2xziX6)

ودعت الوزارة جميع المديريات التعليمية إلى ضرورة توجيه معلمي اللغة الإنجليزية الراغبين في المشاركة إلى التسجيل في البرامج عبر الروابط المخصصة، مؤكدة أهمية هذه البرامج في تطوير الأداء المهني وتحسين جودة التدريس.