نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامية سامي: انتظام سير رحلات عودة حجاج السياحة البري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت سامية سامي مساعد الوزير لشركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية للحج السياحي، على أن البعثة قد شكلت غرفة عمليات مركزية طارئة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الحافلات منذ انطلاقها من الأراضي المقدسة وحتى وصولها إلى أرض الوطن والتدخل الفوري لحل أي معوقات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشارت إلى انتظام سير رحلات عودة حجاج السياحة البري والتي بدأت يوم 11 يونيو الجاري، لافتة إلى أن هناك عدد 127 حافلة تقل نحو 4800 حاج سياحة، قد غادرت الأراضي السعودية حتى الآن، من بينهم 108 حافلة تقل 4100 حاج سياحي وصلت إلى أرض الوطن بحمد الله أي ما يعادل نحو 55% من إجمالي عدد حجاج السياحة البري البالغ عددهم 7500 حاج لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تعود الحافلات المتبقية من الأراضي المقدسة، وعددها 53 حافلة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتُختتم بذلك عودة جميع حجاج السياحة البري لموسم الحج بنجاح وأمان.

جدير بالذكر أن شريف فتحي يتابع على مدار اليوم أعمال غرفة العمليات التي تضم ممثلين عن الإدارتين المركزيتين لشركات السياحة والمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ووحدة الطيران بالوزارة، والمُكلفة بمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر بشأن حركة الطيران وعودة حجاج السياحة البريين.