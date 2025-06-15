نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استياء كبير بين أولياء الأمور من مديرية تعليم الجيزة لتعطل سيستم نتائج الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر أولياء أمور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي في محافظة الجيزة، عن استيائهم الشديد من تعطل خدمة الاستعلام عن نتيجة أبنائهم، والتي خصصتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة سعيد عطية مدير المديرية، عبر الموقع الرسمي للمديرية، على الرحمن قيام أولياء الأمور بسداد كامل الرسوم المطلوبة من خلال تطبيق فوري.

وأكد أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، أنه عند إدخال الكود الخاص للاستعلام تظهر لهم رسالة آلية تطالبهم بسداد الرسوم مرة أخرى.

وأشار أحد أولياء الأمور، أنه قام بدفع رسوم الكود عن طريق تطبيق فوري، وبعد التأكد من خصم المبلغ ومراجعة التطبيق، حاول أكثر من مرة الاستعلام عن النتيجة، لكن الرد الآلي في الموقع لا يزال يطالبه بالسداد، وكأن الدفع لم يتم، وإذا كانت النتيجة لم تظهر بعد فكيف لموقع المديرية أن يطالب بسداد قيمة الاستعلام عن النتيجة، والأغرب من ذلك أنه يطالب أولياء الأمور بسداد قيمة الاستعلام مرة اخري.

وأبدى استيائه الكامل متسائلا هل هذه مؤسسة تعليمية يمكن الاعتماد عليها في خدمات أساسية مثل إعلان النتائج؟! وكيف تطلب المديرية رسوما للاستعلام دون توفير وسيلة دقيقة للتأكد من عملية الدفع؟.

ومن ناحية آخرى طالب أولياء الأمور المتضررون بتوضيح رسمي من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن هذه الأعطال التقنية، خاصة مع اعتماد نظام الدفع الإلكتروني كشرط أساسي للحصول على النتيجة، ما يجعل أي خلل في النظام سبا في تقليل فرحة مئات الأسر بنجاح أبنائهم.

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