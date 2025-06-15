أخبار مصرية

رئيس مدينة العياط يوزع المياه المعدنية والأقلام على طلاب الثانوية العامة

0 نشر
0 تبليغ

  • رئيس مدينة العياط يوزع المياه المعدنية والأقلام على طلاب الثانوية العامة 1/2
  • رئيس مدينة العياط يوزع المياه المعدنية والأقلام على طلاب الثانوية العامة 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مدينة العياط يوزع المياه المعدنية والأقلام على طلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اليوم الأحد، المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة العياط، بجولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة داخل عدد من لجان الامتحانات بالمركز والمدينة، خلال اليوم الأول من انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة،

وبتعليمات من إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام لمحافظة الجيزة، بالمشاركة في العملية التنظيمية لامتحانات الثانوية العامة، ورفع الإشغالات وتوفير كافة سبل الراحة الممكنة للطلاب.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس مدينة العياط، على انتظام الامتحانات داخل اللجان، واستقرار الأوضاع العامة بها، كما تأكد من توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب والطالبات، بما يضمن أداءهم للامتحانات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما قام رئيس مدينة العياط، بتوزيع زجاجات المياه المعدنية والأقلام على الطلاب، دعما لهم وحرصا على رفع روحهم المعنوية.

وأكد رئيس مركز ومدينة العياط، أن جميع الجهات التنفيذية على أتم الاستعداد لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لضمان سير الامتحانات بكفاءة ويسر، متمنيا التوفيق والنجاح للطلبة والطالبات.

IMG-20250615-WA0076
IMG-20250615-WA0076
IMG-20250615-WA0074
IMG-20250615-WA0074
IMG-20250615-WA0075
IMG-20250615-WA0075
IMG-20250615-WA0071
IMG-20250615-WA0071
IMG-20250615-WA0062
IMG-20250615-WA0062
IMG-20250615-WA0068
IMG-20250615-WA0068
IMG-20250615-WA0064
IMG-20250615-WA0064
IMG-20250615-WA0069
IMG-20250615-WA0069
IMG-20250615-WA0059
IMG-20250615-WA0059
IMG-20250615-WA0073
IMG-20250615-WA0073
IMG-20250615-WA0067
IMG-20250615-WA0067
IMG-20250615-WA0070
IMG-20250615-WA0070
IMG-20250615-WA0065
IMG-20250615-WA0065
IMG-20250615-WA0072
IMG-20250615-WA0072
IMG-20250615-WA0066
IMG-20250615-WA0066
IMG-20250615-WA0061
IMG-20250615-WA0061
IMG-20250615-WA0060
IMG-20250615-WA0060
IMG-20250615-WA0063
IMG-20250615-WA0063
IMG-20250615-WA0055
IMG-20250615-WA0055
IMG-20250615-WA0058
IMG-20250615-WA0058
IMG-20250615-WA0056
IMG-20250615-WA0056
IMG-20250615-WA0057
IMG-20250615-WA0057
IMG-20250615-WA0054
IMG-20250615-WA0054
IMG-20250615-WA0052
IMG-20250615-WA0052
IMG-20250615-WA0051
IMG-20250615-WA0051
IMG-20250615-WA0053
IMG-20250615-WA0053
IMG-20250615-WA0050
IMG-20250615-WA0050
IMG-20250615-WA0049
IMG-20250615-WA0049
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا