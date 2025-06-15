نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية والهجرة تتابع أوضاع الجالية المصرية في إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران للاطمئنان على أوضاع وسلامة أفراد الجالية المصرية في مختلف المدن الإيرانية، ووجّه بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لأفراد الجالية. وقد أكدت البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران سلامة جميع أفراد الجالية حتى الآن وعدم تعرضهم لأذى نتيجة الهجمات العسكرية.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة لأوضاع الجالية المصرية في إيران في ظل التصعيد الخطير الأخير.

وقد وجّه السيد وزير الخارجية البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران بإبقاء قنوات الاتصال مع أفراد الجالية المصرية مفتوحة على مدار الساعة، وتذليل أية مشاكل قد يتعرضون لها بشكل فوري، ومواصلة متابعة الأوضاع أولًا بأول وتقييم الموقف.

وتناشد وزارة الخارجية الجالية المصرية في إيران بالبقاء في أماكن آمنة وإبلاغ البعثة المصرية بأية عراقيل قد تواجههم، وتهيب بجميع المواطنين المصريين المتواجدين على الأراضي الإيرانية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة، فضلًا عن التواصل الفوري مع البعثة الدبلوماسية المصرية بطهران لإحاطتها بموقفهم واحتياجاتهم.

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