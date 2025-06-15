الرياض - كتبت رنا صلاح - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

الرئيس السيسي يشدد على أن مصر لا ولن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين وأنه يتم تقديم التكريم اللائق للشهداء

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أطلع خلال الاجتماع على تطورات أنشطة الصندوق وما يقدمه من خدمات لصالح المستفيدين من أسر شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

كما أطلع سيادته على مبادرات الصندوق خلال الفترة المقبلة، حيث أكد سيادته على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من جانب الصندوق، وتنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الإستجابة لإحتياجات المستفيدين منه.

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد صدق على إطلاق مبادرة “مصر معاكم” للابناء القصر للشهداء والضحايا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وتقوم على إستثمار المبالغ المخصصة لصالح المبادرة بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع على الابناء القصر عند بلوغهم سن الرشد، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس صدق كذلك على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الاخرى من القوات المسلحة في العمليات الخاصة، وكذا الشهداء المدنيين في المجهود الحربي اثناء الحروب السابقة، وذلك تحت مظلة الصندوق.

مشدداً سيادته في هذا الصدد على أن مصر لا ولن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين، وأنه يتم تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، الذين قدموا حياتهم فداء للوطن.

واضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد وجه بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإتخاذ ما يلزم لتحديد نسب الإعفاءات والتخفيضات من المنح الدراسية المختلفة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة للمستفيدين من الصندوق وكذا أسلوب وآليات التنفيذ.

وفي نهاية الاجتماع، شدد السيد الرئيس على أن الشعب المصري يكن احتراماً وتقديراً لكافة أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والإمنية الذين دفعوا ثمناً غالياً كى يحيا الشعب المصرى في أمن وازدهار.