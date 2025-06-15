اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وكبير مستشاري ترامب للشئون العربية والشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يونيو 2025 07:28 مساءً - جرى اتصالان هاتفيان، اليوم الأحد بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و"ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، و"مسعد بولس" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى لأفريقيا.

تناول الاتصال مع "ستيف ويتكوف" التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط على اثر المواجهة العسكرية بين اسرائيل وإيران، وما تمثله من خطورة بالغة على أمن واستقرار المنطقة، حيث أكد عبد العاطي من جانبه على ضرورة الحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، منعا لانزلاق المنطقة إلى دائرة مفرغة من العنف، مشيرا الى أهمية وقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووى الايرانى.

من ناحية أخرى، تناول الاتصال بين وزير الخارجية و"مسعد بولس" مستجدات الأوضاع في السودان، وليبيا، ومنطقة البحيرات العظمى، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق المصري- الأمريكي المشترك للدفع بحلول سياسية لهذه الأزمات، وأهمية دعم المؤسسات الوطنية للدول، واحترام سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها. كما تم الاتفاق على أنه لا توجد حلول عسكرية للازمات التى تموج بها المنطقة وانما فقط حلول سياسية لهذة الأزمات في إطار مبادئ القانون الدولي.