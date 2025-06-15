الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب الملايين من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، مستقبل قانون الإيجار القديم المنتظر حسمه في عام 2025، بعد إعلان الحكومة عن اقتراب طرح التعديلات النهائية لمعالجة هذا الملف المعقد، الذي بقي دون حل نهائي لعقود طويلة. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات فعلية بناءً على تعليمات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شدد على ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية وتأثير التعديلات المقترحة على الفئات محدودة الدخل، خاصة في المناطق الشعبية.

«الكلام بقى رسمي».. قانون الإيجار القديم يشهد تعديلات حاسمة في 2025 ومصير العقود السكنية يتحدد

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد وصلت مناقشات البرلمان حول التعديلات إلى مرحلة متقدمة، حيث عقدت العديد من جلسات الاستماع التي جمعت مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى حلول ترضي طرفي العلاقة الإيجارية، وتحفظ استقرار وأمان المستأجرين مع عدم إهدار حقوق الملاك.

وحملت توجيهات القيادة السياسية للحكومة رسالة واضحة: ضرورة أن تكون التعديلات المرتقبة متوازنة وعادلة للجميع، وأن تراعي أوضاع الأسر الأشد احتياجًا من المستأجرين، خصوصًا مالكي العقود السكنية، مع التأكيد على تجنب أية صدمات مفاجئة قد تمس استقرار هؤلاء المواطنين. وتشير التوقعات إلى أن التعديلات تشمل فترة انتقالية لن تقل عن خمس سنوات، إلى جانب منح الأفضلية للمستأجرين الحاليين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الجديدة بعد انتهاء عقودهم.

وبخصوص البنود التي تضمنها مشروع القانون الجديد، تتضمن مضاعفة القيمة الإيجارية بنحو عشرين مرة، وزيادة سنوية بنسبة 15%، مع وضع نهاية للعقود السكنية بعد فترة انتقالية تزيد عن خمس سنوات. كما يمنح المستأجرون أولوية في التسكين بمشروعات الدولة السكنية الجديدة، ويتم تصنيف المناطق السكنية إلى شعبية ومتوسطة وراقية لتحديد القيم الإيجارية المناسبة لكل منها.

البرلمان بدوره يواصل مناقشة التعديلات المطروحة، حيث شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أكثر من ثماني جلسات استماع حضرها ممثلون عن مختلف الجهات ذات الصلة، وتم الاتفاق على استئناف الاجتماعات بعد عطلة عيد الأضحى، لضمان الوصول إلى صيغة توافقية قبل إغلاق الدورة البرلمانية الجارية. وتم التشديد من جانب رئيس الوزراء على أن مشروع القانون لا يزال في طوره الأولي، ومطروح لإثارة أوسع حوار مجتمعي يأخذ كافة الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار قبل اعتماده نهائيًا.

وفيما يخص تداعيات تأخر صدور التشريع، حذر المستشار محمود فوزي من أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة قد يؤدي إلى فوضى قانونية، حيث سيلجأ العديد من المتضررين إلى المحاكم، مما سيضغط على الجهاز القضائي، ويعرض استقرار العلاقة بين الأفراد والدولة للتهديد في هذا الملف الحساس.

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم يعد من أقدم التشريعات المصرية، إذ يمتد عمره لأكثر من ستين عامًا، ونتج عنه العديد من الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. فقد حرم الكثير من الملاك من حقوقهم المالية العادلة، بينما وفّر في المقابل استقرارًا سكّنِيًا لشرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود على مدى سنوات طويلة. ومع قرب عام 2025، بات من الواضح أن ساعة الحسم لهذا القانون اقتربت.

في النهاية، يقف قانون الإيجار القديم على أبواب تعديلات مصيرية في عام 2025، وسط تأكيدات حكومية صريحة بتحقيق عدالة اجتماعية تضمن للطرفين حقوقهما، وتحمي المستأجرين من التقلبات المفاجئة، وتفتح أمام الملاك آفاق استرجاع حقوقهم بطريقة متدرجة وسلمية. وما تزال المناقشات حول مصير العقود السكنية محتدمة بين جميع الشركاء في المجتمع، إلا أن المؤشرات تؤكد سعي الدولة نحو الصيغة الأكثر توازنًا وتدرجًا بعيدًا عن الصدام.