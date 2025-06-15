نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5 %.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور/ عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وهنأ محافظ الإسكندرية الطلاب الناجحين وأسرهم، معربًـا عن تمنياته بمزيد من التفوق والنجاح في المراحل الدراسية القادمة، كما أعرب عن تقديره لجهود أولياء الأمور ودورهم في تحقيق هذا النجاح، مطالبًا الطلاب بمواصلة الاجتهاد والحفاظ على ما حققوه من تفوق.

من جانبه، أكد الدكتور/ عربي أبو زيد أن نتيجة الشهادة الإعدادية تم رفعها على الموقع الإلكتروني:

www.alex-edu.com

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

كما أوضح أن باب التظلمات على النتيجة سيفتح اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، ويستمر لمدة خمسة عشر يومًا.

ظهرت رسميًا.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي في محافظة الإسكندرية2025

أُعلنت رسميًا نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الثاني برقم الجلوس، ويمكن الحصول عليها وفق الخطوات التالية:

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم القاهرة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب. تحديد المرحلة الدراسية (الإعدادية). اختيار الصف الدراسي. تحديد الفصل الدراسي. الضغط على زر عرض النتيجة.

ستظهر نتيجة الطالب متضمنة التقديرات في جميع المواد الدراسية.