نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم تخريج الدورة التدريبية رقم (8) للدفعة (57) ملحقين دبلوماسيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخريج الدورة التدريبية رقم (8) للدفعة (57) ملحقين دبلوماسيين بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وذلك بعد إتمام فترة تأهيلهم بالأكاديمية.

بدأت الفعاليات بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين، وإستعراض الموقف التدريبى للدورة.

وألقى أقدم الخريجين كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما قدمته لهم من رعاية وإهتمام خلال فترة تدريبهم بالأكاديمية، مشيرًا إلى ما إكتسبوه من مبادئ وخبرات علمية وعملية تعظم من إمكانياتهم طبقًا لطبيعة عملهم المستقبلية، أعقبها إعلان نتيجة الدورة.

وألقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج كلمة أعرب خلالها عن تقديره وإعتزازه بدور الأكاديمية العسكرية المصرية فى تأهيل الملحقين الدبلوماسيين وفق مناهج علمية متطورة بالتعاون مع الوزارة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على المبادئ التى إكتسبها الخريجون خلال فترة تدريبهم لإستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح الوطن فى الخارج.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم المهنية مستقبلًا، مؤكدًا على أهمية تلك الدورات التدريبية فى بناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة وفقًا لأحدث نظم التدريب والتأهيل بما يمكنهم من أداء المهام المكلفين بها فى خدمة الوطن، وفى ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتوزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين.

حضر مراسم التخرج عدد من أعضاء هيئه التدريس بالأكاديمية وعدد من مسئولى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.