نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة العمل الأولى لمنسقي الذكاء الاصطناعي داخل مختلف كليات الجامعة ومعاهدها، بحضور الدكتور هيثم صفوت حمزة مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية.

واستهدفت ورشة العمل، تعريف منسقي الذكاء الاصطناعي بأحدث ما تم التوصل إليه من خطوات تنفيذية لاستراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي المقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل.

واستعرضت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال ورشة العمل، أهداف استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي والتي تتمثل في وضع رؤية مؤسسية للاستثمار والإستفادة من الموارد الفنية والمادية والعلمية الحالية للجامعة لتطوير قدرات الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بما يدعم رؤية جامعة القاهرة في التحول إلى جامعة ذكية في ضوء مفهوم الأمن القومي الشامل، وإعداد أجيال من الخريجين من الشباب المصري القادر على تطوير وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتي العلوم والتخصصات بما يعود بالنفع على المجتمع والبشرية، ورفع الوعي المجتمعي بمزايا ومخاطر الذكاء الإصطناعي، والمساهمة في رفع مركز مصر في التصنيفات الدولية للذكاء الاصطناعي.

وأشارت الدكتورة غادة عبد الباري، إلى المحاور الرئيسية لاستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي والتي تتمثل في تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث والابتكار وريادة الأعمال، وتطوير القدرات والكفاءة الإدارية، ونشر الوعي المجتمعي.

واستعرضت د.غادة عبد الباري ما تم تنفيذه من تلك المحاور والذى تضمن نشر الإصدار الأول من سياسات الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي لكافة المستفيدين بالجامعة، وتنفيذ مبادرات توعوية ودورات تدريبية لنحو 500 عضو هيئة تدريس ورفع المحتوي على المنصة، واعتماد زيادة جوائز النشر الخاصة بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإعتماد دورة الذكاء الاصطناعي بمركز FLDC كمتطلب أساسي للترقيات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتدريب نحو 85 موظفا على مستوي الجامعة، والبدء في تنظيم المؤتمر والمعرض السنوي للذكاء الإصطناعي بالشراكة بين جميع الكليات والمعاهد، وعقد لقاءات تحضيرية مع شركات عالمية (مايكروسوفت، هواوي، انفيديا) لبحث المشاركة في الاستراتجية، ووضع أدوات ومحتوي تدريبي مفتوحة المصدر على المنصة، وعقد عدد من الندوات والمؤتمرات والدورات بكليات الجامعة المختلفة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور هيثم صفوت حمزة مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية موقف وآليات رفع أنشطة الذكاء الاصطناعي من الكليات علي منصة الجامعة، ورفع هذه الأنشطة علي منصة الجامعة، لافتًا إلى المهام المنوط بها منسقو الذكاء الاصطناعي داخل مختلف كليات الجامعة ومعاهدها

كما أوضح الدكتور هيثم صفوت حمزة المهام والمسئوليات الرئيسية لمنسقي الذكاء الاصطناعي ليكونوا حلقة الوصل الرئيسية مع اللجنة العليا للذكاء الإصطناعي بالجامعة، والتي تتمثل في ضمان التنسيق الاستراتيجي، والعمل كنقطة اتصال للمعلومات والتقارير، وتحفيز المشاركة داخل الكلية، وتنسيق الفعاليات والمشاركة في فعاليات الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر السنوي الأول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المقرر عقده في أكتوبر المقبل، وآليات التقديم له، وأنواع العروض التي سوف يتضمنها، والقطاعات التي سوف يتضمنها سواء قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وقطاع العلوم والهندسة، والتكنولوجيا، وقطاع العلوم الاجتماعية والادارية، وقطاع الفنون والعلوم الإنسانية.