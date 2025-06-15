نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المعلمين: معلمة الشرقية تماثلت للشفاء بعد اصابتها بغيبوبة سكر أثناء توجهها لمراقبة الثانوية العامة بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال الساعات الأخيرة، الحالة الصحية للمعلمة عفاف السيد عبد العزيز، التى أصيبت بغيبوبة سكر أدت لفقدانها الوعي، أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد فى اختبارى الدين والتربية الوطنية، بلجنة مدرسة التجارة بنين بمركز أبوكبير بالشرقية.

وقام محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية بالشرقية، بالاطمئنان على صحة المعلمة، حتى استرداد كامل وعيها، وعودتها لمنزلها، تنفيذا لتكليفات خلف الزناتي نقيب المعلمين.

وتقدمت المعلمة بطلب اعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة لظروفها الصحية وعدم القدرة على الانتقال لمسافات كبيرة داخل المواصلات.

وكانت غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة للمهن التعليمية تلقت اخطارا من النقابة الفرعية بالشرقية، يفيد بتعرض عفاف السيد عبد العزيز معلمة بمدرسة الزنكلون الثانوية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، بانخفاض بسكر الدم، اثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة التجارة بنين بأبوكبير، وتم اتخاذ اجراءات سريعة للاطمئنان عليها واستقرار حالتها الصحية.

يذكر أن نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أوضاع المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة والتصحيح بامتحانات الثانوية العامة واصدار تكليفات واضحة

لجميع أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات بالتواصل مع المراقبين والملاحظين طوال فترة الامتحانات وحل أى مشكلات تواجههم بالتعاون مع مسئولى وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ظاخل المحافظات، لتحقيق امتحانات منضبطة، وتأدية المعلمين مهامهم فى أجواء مستقرة.