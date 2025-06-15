الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل رئيس معهد بحوث الإلكترونيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يونيو 2025 04:35 مساءً - استقبل الأستاذ الدكتور شريف صدقي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الأستاذة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والوفد المرافق لها اليوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025،وذلك بمقر الوكاله.

تهدف هذه الزيارة إلى مناقشة سبل توسيع آفاق التعاون المشترك بين الوكالة والمعهد في مجالات البحوث والتطوير المتعلقة بتقنيات الفضاء والإلكترونيات المتقدمة، والتي تشكل محورا استراتيجيا لتقدم صناعة الفضاء المصرية.

خلال اللقاء أجرى الطرفين مباحثات مثمرة حول تنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية مشتركة. ركزت المباحثات على جوانب حيوية مثل تطوير أنظمة الإلكترونيات الخاصة بالأقمار الصناعية، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد، ومعالجة البيانات الفضائية، إلى جانب تطوير برامج لتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية للمنشآت البحثية والمعامل المتطورة داخل وكالة الفضاء المصرية، حيث الإطلاع على أحدث المعامل والتقنيات المستخدمة، مما يتيح فرص لتبادل الخبرات والمعرفة بين النخب البحثية من كلا الجانبين.