عاجل- مصر تبدأ عصر إدارة المطارات بنموذج عالمي: مطار الغردقة أول خطوة للتحول الاقتصادي الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - بداية لتحول اقتصادي نوعي.. الحكومة تفتح مطارات مصر للشركات العالمية وتستعد لإطلاق أول تجربة تشغيل خاص بمطار الغردقة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستعد لطرح أول مطار مصري للإدارة والتشغيل عبر شركات عالمية متخصصة، وذلك قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطة طموحة لتحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الطيران المدني، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بالسيد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص"، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط.

مطارات مصر تدخل عصر الإدارة الحديثة

خلال اللقاء، أكد مدبولي أن الدولة المصرية قررت أن تسلك طريقًا جديدًا في إدارة أصولها الحيوية، عبر إدخال القطاع الخاص المتخصص في تشغيل المطارات، ما يمثل نقلة نوعية في تحسين تجربة السفر، ورفع مستوى كفاءة المطارات من حيث الإدارة، والسلامة، والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن أول المطارات التي سيتم تشغيلها بهذا النظام هو مطار الغردقة الدولي، على أن يتم لاحقًا تعميم النموذج على مطارات أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في قطاع النقل الجوي.

مؤسسة التمويل الدولية: تجربة عالمية لمصر في تشغيل المطارات

من جهته، أكد مختار ديوب أن المؤسسة ستعلن قريبًا عن الاستراتيجية الخاصة بطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل، تمهيدًا لبدء إجراءات الترسية على شركة من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار الغردقة.

وشدد على أن الشراكة مع مصر تمثل نموذجًا مهمًا لدمج أفضل الممارسات العالمية في إدارة البنية التحتية الوطنية، وتعكس جدية الحكومة في تمكين القطاع الخاص في قطاعات حساسة وحيوية.

خطة ترويج دولية للفرص الاستثمارية في قطاع الطيران

في سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة ستطلق حملة ترويجية شاملة، محليًا ودوليًا، للتعريف باستراتيجية تشغيل المطارات المصرية من خلال القطاع الخاص، مستفيدة من النماذج الناجحة عالميًا.

وأشارت إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يعكس التزام الدولة بتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية في الطرح والتشغيل، ما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.