رئيس الوزراء: الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الإنفاق العام وتحديد سقف الاستثمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يونيو 2025 03:35 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر التمويل الانمائى لتمكين القطاع الخاص، إن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادى في مصر، وأثبت قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، وهو العمود الفقري لاقتصادنا الوطنى.

وتابع أن الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الإنفاق العام وتحديد سقف الاستثمارات العامة، لتعزيز كفاءة تلك الاستثمارات ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص.