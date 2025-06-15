رئيس الوزراء: القطاع الخاص يسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يونيو 2025 03:35 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادى مستدام بمشاركة القطاع الخاص ، متابعا أن القطاع الخاص يسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التمويل الانمائى لتمكين القطاع الخاص، أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادى في مصر وأثبت قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل وهو العمود الفقري لاقتصادنا الوطنى.