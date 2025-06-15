نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يطمئن على الحالة الصحية لعدد من الملاحظين بعد تعرضهم لحادث سير بسوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الوزير محمد عبد اللطيف من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، حادث السير الذي تعرض له عدد من الملاحظين خلال توجههم للمراقبة في لجان بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، في بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025.



وقام الوزير، بالاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية ووجه بالتنسيق مع المحافظة لتوفير كافة سبل الرعاية لهم



وانطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب، حيث شهدت لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية انضباطا كاملا لسير العملية الامتحانية.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وشعبتيها الأدبية والعلمية، في الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (772755) طالب/ وطالبة أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى عدد (772634) طالبًا وطالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم ( 1650) امتحاني مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية في (١٦) لجنة، كما أدى عدد ( ٢٩٥) طالب/ طالبة من مدارس المكفوفين، النظامين الجديد والقديم، امتحان مادة التربية الدينية.

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.



وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أكد الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس عام امتحان الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.