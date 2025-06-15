نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يرصدن سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر والخبيرة الاسرية، أن طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم أجمعوا على سهولة امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية. حيث جاءا في مستوى الطالب المتوسط، دون أي تعقيد، وكانت أسئلتهما مباشرة، وفقًا لما صرح به الطلاب وأولياء الأمور.

وناشدت "الحزاوي"، أولياء الأمور، عدم الزحام أمام مقار اللجان الامتحانية واللجوء لأرقام الشكاوى المعلنة من قبل الوزارة والنيابة الادارية كذلك في حالة وجود اي شكاوي في سير الامتحان .

وقدمت شكرها لوزارة التربية والتعليم على توفير أرقام تليفونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات، قائلة إنه كان مطلبًا لأولياء الأمور من سنوات سابقة.كما طالبت أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ الملائم للأبناء للتركيز في الامتحانات القادمة والاهتمام بالأطعمة الصحية والبعد عن اللوم والعتاب والمقارنات وايضا عدم مراجعة اجابات الامتحان فلا يفيد البكاء علي اللبن المسكوب حتي لا يؤثر ذلك علي اداء الطالب في الامتحانات التالية

والجدير بالذكر ان النيابة الإدارية خصصت عدة وسائل مباشرة لتلقي الشكاوى المتعلقة بسير الامتحانات لضمان الشفافية والنزاهة، وتشمل هذه الوسائل:

الخط الساخن: 16117

البريد الإلكتروني: [email protected]

واتساب: 01050601888

رسائل قصيرة: 1411

قناة التليجرام: 1411

تطبيق “منظومة الشكاوى وقياس الأداء”

كما تم تخصيص قناة خاصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بكرامة الطلاب أو مخالفات التفتيش:

البريد الإلكتروني: [email protected]

واتساب: 01501000884

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة في مختلف المحافظات. واتاحت الوزارة كذلك خطوطًا ساخنة لتلقي الشكاوى والاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور، وهي:

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قد نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تم تداوله من أسئلة منسوبة لامتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الغش، بعد دقائق من بدء الامتحانات صباح اليوم.

وأكد "زلطة" أن الأسئلة المتداولة تعود إلى امتحانات العام الماضي

وقد تداولت صفحات الغش على تطبيق تليجرام أسئلة امتحان مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2025، بعد بدء لجنة الامتحانات بدقائق، فيما تتبع غرفوة العمليات المركزية بديوان الوزارة الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها، وقال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تحقق في الأسئلة المتداولة

وقد أدي طلاب الثانوية العامة، أول ايام ماراثون امتحانات الثانوية العامة باجمالي 768 الف و358 طالب وطالبة بالنظام الجديد، و45 ألف و522 طالب وطالبة بالنظام القديم، لامتحان مادة التربية الدينية في 2029 لجنة امتحانية بجميع أنحاء الجمهورية،

حيث تعقد امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع بأسئلة اختيارية فقط ويكفى حصول الطالب على 50% للنجاح حيث أنها مواد نجاح ورسوب فقط ولا تدخل درجاتها ضمن المجموع الكلى للثانوية العامة أو درجات الطالب ويتم عقد الاختبارات أيضا دون كتيب مفاهيم.

وتشمل المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد التربية الوطنية والتربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية، أما طلاب النظام القديم فإن المواد غير المضافة للمجموع هى التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء، وتعتبر اللغة الأجنبية الثانية مادة أساسية لطلاب النظام القديم، كما تعتبر الإحصاء مادة أساسية لطلاب النظام الجديد مخصص لها 60 درجة موزعة على 35 سؤالا.